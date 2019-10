Microempreendedor Pode Fazer Empréstimos Até 20 Mil Reais

O Programa Juro Zero Empreendedor é uma parceria entre o Sebrae-SP, a Desenvolve SP (Agência de Desenvolvimento Paulista) e o Governo do Estado de São Paulo. O objetivo é a concessão de financiamentos com juros zero, para MEIS (Microempreendedores Individuais) a fim de alavancar o investimento produtivo.

Ao Microempreendedor Individual paulista com faturamento anual de até R$ 81 mil, independentemente do prazo de formalização, e certificados pelo programa SUPER MEI do Sebrae-SP. Além disso não deve possuir restrições cadastrais.

As aquisição de produtos e serviços pretendidos para o exercício das atividades do MEI, devem estar dentro dessas modalidades, como: Máquinas, Acessório para veículos, Veículos utilitários, Motocicletas e ciclomotores, Ferramentas para trabalho, Capital de giro. Para financiamento e planejamento das finanças, será elaborado um plano de negócios com auxílio da equipe do Sebrae-SP.

Valores variam entre o mínimo de R$ 1 mil reais e o máximo de R$ 20 mil reais. O prazo pode ser parcelado até 36 vezes, tendo a carência de até seis meses para iniciar o pagamento. As condições dependerão da análise da viabilidade do Plano de Negócios.

Os documentos exigidos do MEI são cópias simples do cartão CNPJ, certificado da condição de MEI, certificado de conclusão no programa SUPER MEI e última declaração anual (DANS SIMEI), se houver. Certidão Negativa de Débitos com a União – CND e Certidão de Regularidade no FGTS válida, emitida pela Caixa Econômica Federal (CEF). Já os pessoais – pessoa física (titular do MEI) são cópias autenticadas do RG, CPF e comprovante de endereço (conta de água/luz/telefone, boletos bancários). Se for casado, apresentar Certidão de Casamento, RG e CPF do cônjuge.

Para mais informações o usuário pode ligar no contato no 0800 570 0800.

Ariane Pio

Da Reportagem Local