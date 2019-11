‘Meu Pai É O Papai Noel’ Alcança 250 Inscrições

“Quem quer ser Papai Noel?”. É com essa proposta social, que tem atraído os catanduvenses, que o projeto ‘Meu Pai é o Papai Noel’ obteve 250 inscrições em apenas dois dias – 18 e 19 de novembro – na Cidade Feitiço. A informação prévia foi divulgada pelo Fundo Social.

O recrutamento dos interessados continua e pode ser feito até amanhã, dia 22, das 9h00 às 17h00, pessoalmente na sede do órgão, que fica localizado na Avenida São José do Rio Pardo, bairro Parque Iracema, em prédio anexo ao Conjunto Esportivo Anuar Pachá.

A meta para este ano é chegar aos 300 inscritos. Os dois principais requisitos são: ser pai e maior de 18 anos. Será permitida participação de mulher, desde que esteja em condição de arrimo de família ou comprovar a indisponibilidade do marido ou companheiro.

“No ato da inscrição, é necessário apresentar cópia dos documentos pessoais, do comprovante de residência e da certidão de nascimento do filho, além de uma foto 3×4. Essa condição possibilitará protagonizar a maratona de bicicleta, vestidos de bom velhinho. Conforme o regulamento, eles deverão cumprir os percursos previstos para os dias 9, 11, 13, 16, 18 e 20 de dezembro. Quem cumprir, ganhará o traje e a bicicleta para presentear o filho. Ao final da programação ocorrerá sorteio de brindes”, informa a nota oficial encaminhada à equipe do O Regional.

A presidente do Fundo Social, Ariana Ramos, finaliza: “nos chama a atenção que muita gente vai participar pela primeira vez do projeto. Isso mostra que novas pessoas terão oportunidade de presentear o filho neste Natal”.

Para outras informações, ainda é possível entrar em contato por meio do telefone (17) 3523-3317.

Da Reportagem Local