Metade dos Bairros de Catanduva Fica Sem Água Na Quarta-Feira

Metade dos bairros de Catanduva ficou sem água ontem durante parte do dia e possivelmente poderá sofrer o desabastecimento nesta quinta-feira. A Saec informou ontem que houve a interrupção no abastecimento em várias partes da cidade, com praticamente 50% dos bairros afetados por conta do fechamento dos reservatórios.

Na justificativa, a adoção de medida temporária e de urgência por conta do nível crítico do volume de água para atender a demanda.

Dentre os bairros sem água em determinado período estavam Lunardelli, Higienópolis, Vila Jorge, Vila bela, Monte Carlo, Jardim do Bosque, Colina do Sol. Juliatti de Carvalho, Parque Glória (do 1 ao 6), Nosso Teto, Sebastião Morais, Jardim Nova Catanduva, Cidade Jardim, Zé Povão, Alpino, João Righini, Onélio de Freitas, Parque Iracema, Santa Helena, San Remo, Jardim Irradiação, Bom Pastor, Eldorado, Alto da Boa Vista 1 e 2, Jardim Paraíso, Nações Unidas, Jardim América, Vila Santo Antonio, Vila Amêndola, Jardim Brasil, Aeroporto, Juca Pedro, Jardim Clélia, Centro, Vila Rodrigues, Jardim Belém, Vila Jorge, Vila Guzzo, São Luiz.

Em nota, a Superintendência de Água e Esgoto (Saec) afirmou que os reservatórios que abastecem essas localidades serão reativados assim que alcançarem níveis necessários para o bombeamento aos bairros.

Não chove na cidade, mas choveu críticas e moradores informando sobre a falta d’água. “O dia todo sem água no Higienópolis. Liga lá e ninguém atende”, disse uma moradora.

Moradora do Parque Iracema também comentou: “Desde às 15 horas sem água”. “No Monte Líbano a água acabou às 11”, disse outro.

“A distribuição de água na cidade está comprometida devido ao rebaixamento do lençol freático, condição ocasionada pela escassez de chuva e as altas temperaturas. Como agravante, o sistema de abastecimento ficou prejudicado depois que uma bomba da Unidade de Captação São Vicente, responsável por abastecer boa parte da cidade, queimou durante a queda energia elétrica no último domingo, dia 4. Os reparos estão em andamento”, afirmou a Saec.

Karla Konda

Editora Chefe