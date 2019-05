Metade da População Tem Direito a Isenção de Impostos na Compra de Carro

Metade da população de Catanduva tem direito a isenção de impostos na compra de um carro zero quilômetro e não sabe. Na Cidade Feitiço, 60 mil pessoas podem ter desconto em alguns modelos. São moradores que têm deficiência aparente ou não, como é o caso das pessoas que já enfrentaram o câncer ou até mesmo pais que tenham filho com síndrome de down.

A informação foi repassada à reportagem de O Regional por Rodrigo Rosso, presidente da Associação Brasileira da Indústria, Comércio e Serviços de Tecnologia Assistiva (Abridef). Dados do último censo do IBGE mostram que 24% da população tem direito a isenção, mas Rodrigo conta que um em cada dois brasileiros tem isenção pela legislação vigente, muitos deles sequer sabem.

Ribeirão Preto vai sediar a principal feira para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida entre 24 e 26 de maio, no estádio Palma Travassos. É o Mobility & Show evento do qual Rodrigo também é presidente.

O mercado para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida está aquecido, já que a venda de carros para esse público teve um aumento de 41% no ano passado. A previsão é de crescimento de mais de 30% só entre janeiro e maio deste ano. Só em 2018, foram vendidos em todo o Brasil mais de 264.300 veículos com isenção de impostos para pessoas com deficiência e familiares.

O desempenho crescente desse segmento deve-se ao maior conhecimento, pela população, da lei de isenção para pessoas com deficiência, que vigora há mais de 20 anos e que desde 2013 estende-se a familiares das pessoas que não podem dirigir (com deficiência visual, mental, intelectual ou física grave), além de quem tem mobilidade reduzida em graus elevados, como: tendinite crônica e problemas graves na coluna, quadril, joelho e outros.

“Pela legislação vigente, o benefício ocorre para compra de automóveis 0 Km de até R$ 70 mil. Há isenção dos seguintes impostos: IPI, IPVA, IOF e ICMS”, informa Rodrigo. A feira sediada em Ribeirão Preto nesta semana terá, como não pode faltar, os automóveis com isenção de impostos estão entre a grande atração do evento, inclusive com test-drive de veículos adaptados, com mais de 40 modelos de diversas marcas.

“A expectativa é que sejam realizados cerca de 500 test-drives em três dias de evento, com o objetivo de contribuir para o crescimento desse segmento do mercado automobilístico”, finaliza Rodrigo.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local