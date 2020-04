Mesmo em Isolamento, Bax Continua Sua Preparação Física e Tática

O Bax Catanduva suspendeu seus treinamentos no dia 24 de Março, quando teve início a quarentena em todo o Estado de São Paulo. Mas, engana-se quem pensa que as atletas estão paradas.

O projeto continua. De acordo com a dirigente da equipe, Natália Burian, diretoria e comissão técnica se reuniram e deixaram a cargo das atletas a decisão de permanecerem em Catanduva e irem para suas casas. Apenas duas jogadoras preferiram deixar o alojamento.

Com adequações, o elenco do Bax segue em quarentena, mas trabalhando a parte física e tática, para não perderem ritmo de jogo e condicionamento físico, voltando em seu melhor desempenho quando as competições puderem ser retomadas. Para isso, levaram para os alojamentos: bola, colchonete, tornozeleiras com peso, cone, corda, elástico, bola de basquete, halteres. Além disso, usam as escadas do condomínio para fazer atividade.

“Vez ou outra, fazemos corrida ao ar livre, evitando horários com muitas pessoas porque não pode haver aglomeração”, citou Natália.

O técnico Cesamar Fernandes e sua auxiliar, Tati Motta, instruíram sobre jogadas a serem estudadas. “Enquanto trabalhamos em casa, estamos fazendo nossa parte. É hora de cuidarmos uns dos outros, ajudando toda a população nessa situação, porque esse é um dever do Bax também. Acreditamos que logo tudo irá passar e voltaremos às atividades normais, podendo estrear a quadra nova, que está linda”, comentou.

Em resolução publicada no dia 17 de Março, a Federação Paulista de Basquete (FPB) suspendeu os campeonatos em andamento – em todas as categorias – até segunda ordem e por tempo indeterminado.

