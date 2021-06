Mesmo Com Lockdown Secretaria de Saúde Continuará Vacinação Contra Covid

Com o decreto sobre o lockdown em Catanduva, alguns munícipes ficaram na dúvida se a vacinação contra a covid-19 continuaria, o jornal O Regional entrou em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura que nos respondeu que sim, pois é muito importante a continuação da vacinação e até Catanduva tem estado sempre adiantado no cronograma de imunização da covid em relação ao cronograma estadual.

Na próxima terça (15) dia que inicia lockdown já começa a vacinação de 55 anos e se acaso for parado por algum fiscal é só mostrar identificação que comprove a idade ou se já tiver tomado mostrar o comprovante de imunização, em casos que a pessoa precise de alguém para leva-lo é só ficar dentro do carro e seguir normas como uso de máscara. Quem não se vacina não coloca apenas a própria saúde em risco, mas também a de seus familiares e outras pessoas com quem tem contato, além de contribuir para aumentar a circulação de doenças. Tomar vacinas é a melhor maneira de se proteger de uma variedade de doenças graves e de suas complicações, que podem até levar à morte.

A maioria das doenças que podem ser prevenidas por vacina são transmitidas pelo contato com objetos contaminados ou quando o doente espirra, tosse ou fala, pois ele expele pequenas gotículas que contém os agentes infecciosos. Assim, se um indivíduo é infectado, pode transmitir a doença para outros que também não foram imunizados.

Graças à vacinação, houve uma queda drástica na incidência de doenças que costumavam matar milhares de pessoas todos os anos até a metade do século passado – como coqueluche, sarampo, poliomielite e rubéola. Mas, mesmo estando sob controle hoje em dia, elas podem rapidamente voltar a se tornar uma epidemia caso as pessoas parem de se vacinar. Não deixe de se vacinar!

Ariane Pio

Da Reportagem Local