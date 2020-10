Mesmo com Atividades Físicas ‘Liberadas’ Conjunto Esportivo Permanece Fechado

Mesmo com uma maior flexibilização dos setores e a possibilidade de determinadas atividades físicas serem liberadas, o Conjunto Esportivo Anuar Pachá segue fechado e sem previsão de abertura dos seus portões para os catanduvenses. Por lá apenas folhas, piscina vazia, quadras, pista de caminhada, equipamentos de ginástica ao ar livre sem uso.

Quem passa pelo local até mesmo estranha, principalmente no final da tarde, quando muitos utilizavam o conjunto para caminhadas. “É estranho ver tudo fechado, né? Mas porque não pode ser aberto? As pessoas caminham em praças, em outros locais. Talvez não deveria jogos de futebol, essas coisas. Mas caminhar, usar os aparelhos. Nas praças pode, porque aqui não?”, disse um morador do Parque Iracema.

A prefeitura de Catanduva afirmou por meio de nota que retomou apenas as aulas competitivas de natação, o yoga e o treinamento funcional. As demais escolinhas esportivas seguem com aulas presenciais suspensas. Quanto ao Conjunto Esportivo Anuar Pachá, a intenção é que a reabertura seja autorizada apenas quando a cidade passar para a Fase Verde do Plano São Paulo.

Karla Konda

Editora Chefe