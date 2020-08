Mesmo Com 100% De Leitos Ocupados, Catanduva e Região Seguem Na Fase Laranja

Segundo divulgação da Prefeitura de Catanduva, as alas para atendimento de pacientes com coronavírus estão superlotadas. A situação preocupa autoridades da saúde não só em Catanduva como em toda a região. O Hospital de Base e Santa Casa, ambos de Rio Preto, e o Emílio Carlos, de Catanduva, atingiram 100% da ocupação dos leitos de UTI.

Essa é a primeira vez em quer essa situação ocorre de forma simultânea. Próximo da capacidade máxima está a Santa Casa de Novo Horizonte, que tem nove leitos de UTI e tem seis pacientes internados, até o fechamento dessa edição, esses são os números divulgados sobre ocupação de leitos por coronavirus.

Na tarde de ontem (03), o Governador João Dória anunciou que o Estado registrou queda em número de óbitos e internações no Estado. Não haverá mudanças de faixas nas regiões do Estado, isto é a região de São José do Rio Preto que engloba Catanduva continua na fase atual, laranja.

A prefeitura de Catanduva pede a todos os munícipes que respeitem a quarentena, só saia de casa quando for necessário e use máscara corretamente. Ainda informou que caso esse cenário não mude, os pacientes começarão a ser transferidos para hospitais de outras regiões.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook