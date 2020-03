Mês De Fevereiro Tem Redução De Estupros, Homicídios, Roubos e Furtos no Interior

O interior do Estado de São Paulo terminou o segundo mês do ano com reduções na maioria dos indicadores criminais, na comparação com o mesmo período do ano anterior. Houve queda nos casos e vítimas de homicídios dolosos, em todas as modalidades de furtos e nos roubos em geral, de veículo e de carga. Além disso, as extorsões mediante sequestro permaneceram zeradas no período.

Todas as modalidades de furtos diminuíram em fevereiro e tiveram as menores quantidades se analisada a série histórica.

Os furtos em geral reduziram 7,8%, passando de 18.222 para 16.792. Nos furtos de veículo a queda foi de 4,6%, já que a quantidade passou de 2.583 para 2.463

Os estupros caíram 11,2% no segundo mês do ano. Foram 509 boletins registrados em fevereiro de 2020, contra 573 em igual mês do ano passado.

Pela 7ª vez na série histórica no interior de São Paulo, não houve registros de casos de extorsões mediante sequestro no período.

Em contrapartida, os latrocínios, tanto o número de ocorrências como de vítimas, subiram. Foram contabilizados seis casos (cada um como uma vítima) em fevereiro de 2019, contra 13 casos e 15 vítimas no mês passado.

O trabalho das polícias paulistas no interior do Estado, em fevereiro, resultou em 9.148 prisões e na apreensão de 592 armas de fogo ilegais. Também foram registrados 2.213 flagrantes por tráfico de entorpecentes.

