Mercado Imobiliário aquecido. Taflex lança Loteamento em Catanduva

Primeiro empreendimento da nova marca da TARRAF na cidade, o Bosque das Laranjeiras tem terrenos a partir de R$ 49,9 mil e opções de casas prontas para morar

Catanduva-SP, outubro de 2020 – A Taflex, a nova marca da TARRAF, já está com as Obras do Bosque das Laranjeiras em Andamento, o empreendimento de R$ 86 milhões de VGV (Valor Geral de Vendas) traz como grande diferencial o mix de terrenos e casas para Catanduva.

No dia 13 de outubro, a Taflex inicia uma campanha de lançamento dos terrenos com condições especiais.

“O Bosque das Laranjeiras tem a cara da Taflex. É flexível e atende a diferentes desejos. É bom para quem quer investir, aproveitando taxas de juros mais baixas da história. É bom para quem deseja construir a casa do seu jeito, comprando um terreno. E é bom para quem procura por um imóvel novo, mas já construído e pronto para morar.”, explica o vice-presidente da TARRAF, Olavo Tarraf Filho.

Localizado numa das regiões que mais crescem e se valorizam de Catanduva, ao lado do Jardim Pedro Borgonovi, e de fácil acesso pela marginal da rodovia Comendador Pedro Monteleone e Sete de Setembro, o Bosque das Laranjeiras ocupará área de 340 mil m² e contará 404 terrenos e 377 casas.

Os terrenos são a partir de 200m², com infraestrutura completa e conta com uma área de lazer com Pista de Caminhada, Academia, Playground e Áreas Verdes. Os terrenos serão vendidos a partir de R$ 49,9 mil, sem burocracia e com o parcelamento facilitado.

“As casas também já estão com a Pré Venda aberta, estamos finalizando a Casa Decorada, então nossa previsão é lançar as casas agora já em Novembro”, completa Olavo Tarraf Filho.

A execução das Obras tanto dos terrenos quanto das casas será rápida, com entrega prevista para 2022. Serão mais de 500 empregos diretos e indiretos gerados durante as obras.

O Bosque das Laranjeiras é o primeiro empreendimento da Taflex em Catanduva e o segundo lançamento pela nova marca, depois do sucesso de vendas do Borghese Boulevard, residencial com duas torres de apartamentos em São José do Rio Preto. Lançada em 2020, a Taflex foi criada para incorporar os empreendimentos da linha econômica da empresa.

Para saber mais acesse taflex.com.br/empreendimentos/bosque-das-laranjeiras-catanduva