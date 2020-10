Mercado Formal Abre 700 Vagas em Agosto; Melhor Resultado do Ano

Mercado formal encerrou agosto com 700 vagas de emprego geradas em Catanduva. Foi o melhor resultado para o município em 2020. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério da Economia, divulgados ontem.

De acordo com o Caged, em Catanduva foram admitidas 1.589 pessoas no oitavo mês do ano e outras 889 foram demitidas. Saldo positivo, portanto, de 700 empregos gerados na comparação entre contratações e demissões.

O emprego formal – com carteira assinada – em Catanduva tem evoluído nos últimos três meses. Depois de resultados negativos durante o período em que a quarentena foi instalada.

No mês anterior – julho – a cidade fechou o período com saldo positivo de 266 contratações. Foram 943 admissões e outros 677 desligamentos.

Junho o resultado foi de saldo positivo de 322 vagas. Com 1030 pessoas contratadas e outros 708 trabalhadores que deram baixa em suas carteiras de trabalho.

Piores índices de emprego formal em 2020 foram sentidos nos meses de abril e maio.

Abril foi encerrado com a redução de 630 empregos. Foram admitidos 794 trabalhadores e, em contrapartida, outros 1424 perderam seus empregos.

Em maio houve sinal de melhora, mas não o suficiente para gerar novas vagas. Foram 819 contratações para 959 desligamentos, saldo negativo de 140 postos de trabalho.

O Brasil abriu 249.388 vagas de emprego com carteira assinada em agosto. É o segundo mês seguido de saldo positivo no país, depois dos mais de 131 mil postos de trabalho formais criados em julho. Em 2020, porém, o saldo ainda é negativo: nos oito primeiros meses do ano, foram perdidos 849.387 empregos.

Em Catanduva, no acumulado do ano o número é positivo. Foram gerados 1279 empregos. Sendo que 10.531 trabalhadores foram contratados e 9.252 desligados nos oito meses de 2020.

Karla Konda

Editora Chefe