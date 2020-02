Mercado Emprega Mais de 70% dos Formados em Cursos Técnicos

Com um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, ter qualificação pode significar chances melhores. Para isso, muitas pessoas têm buscado cursos rápidos e com custos menores, visando uma recolocação profissional, seja para mudar de área ou para sair da lista dos desempregados.

A conclusão do curso técnico leva, em média, dois anos e essa rapidez, associada à metodologia que trabalha mais prática que teoria, faz com que todos os anos, milhares de profissionais se formem e encontrem um mercado de trabalho com as portas abertas.

As pesquisas comprovam que sete em cada dez formados no ensino técnico estão empregados. Os dados são da Pesquisa de Acompanhamento de Egressos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), painel 2017-2019, criada há 20 anos para mapear a trajetória de estudantes e egressos no mercado de trabalho.

Em Catanduva, o cenário não é diferente. Segundo Liliana Érica Fernandes Brigo, proprietária de uma escola de cursos profissionalizantes, relatou que num panorama geral, de cada dez alunos, seis conseguem uma vaga no mercado de trabalho. Esse número é ainda maior para quem cursa técnico em enfermagem: oito em cada dez estudantes obtêm um emprego. “Percebemos também que, em muitos casos, o aluno está fazendo estágio e é contratando antes mesmo de terminar o curso”, destaca Liliana.

A duração dos cursos técnicos e custo mais baixo em relação ao ensino superior são as principais vantagens destacadas por ela, que ressalta que as empresas catanduvenses e da região buscam qualificação para seus profissionais. “É constante o contato de empresários com interesse em nossos alunos, bem como, muitos matriculam seus funcionários para se capacitarem devido à rapidez na conclusão do curso”, explicou.

Segundo o Senai, profissionais que fizeram cursos técnicos têm, em média, uma renda 18% maior do que pessoas com perfis socioeconômicos semelhantes que concluíram apenas o ensino médio regular. “O cenário econômico atual mostra, ainda, que as empresas preferem contratar técnicos exatamente pelo fato do salário ser menor; para o empresário, tem sido vantajoso contratar dois profissionais de nível técnico ao invés de um que tenha curso superior”, detalhou Liliana.

Atualmente, os cursos técnicos mais procurados na instituição são: Técnico em Enfermagem, Técnico em Veterinária, Especialização em Enfermagem do Trabalho, Técnico em Segurança do Trabalho e Técnico em Química; entre os profissionalizantes, Bombeiro Civil.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local