Menor É Presa Com Drogas No Bom Pastor

NNa tarde de ontem (18), a GCM (Guarda Civil Municipal) de Catanduva apreendeu uma adolescente, de 16 anos, por tráfico de drogas na Praça Irmãos Jô e Bi, no Bom Pastor. A ocorrência foi registrada quando a equipe fazia o patrulhamento de rotina no bairro e se deparou com a menor em atitude suspeita.

De acordo com o boletim de ocorrência da GCM, ela estava a pé e foi flagrada entregando algo para um passageiro de um carro. A condição motivou a abordagem da guarda que avançou para averiguar o que ela fazia.

A menor tentou despistar, segundo relatos da guarda, caminhando rapidamente pelo lado oposto ao da viatura, mas acabou alcançada, logo depois a jovem foi submetida à revista.

Questionada sobre a procedência do dinheiro e do entorpecente, a adolescente confessou que o montante é destinado ao tráfico de drogas. Ela foi levada à delegacia, onde a ocorrência foi apresentada e acabou apreendida à Fundação Casa. Em busca pessoal, os guardas acharam 56 porções de drogas que foram encontradas escondidas no sutiã dela.

Ao todo, foram localizados dois saquinhos contendo droga e dinheiro. Um deles com 26 pinos de cocaína e outro com 30 pinos de crack, além de R$ 79 em notas e moedas.

Ariane Pio

Da Reportagem Local