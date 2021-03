Menino de Nove Anos Vende Avião de Papel Para Ajudar Pessoas Carentes

O jornal O Regional percorrendo as redes sociais se deparou com um post bem diferente na noite de domingo (28) no Facebook. No anúncio dizia: “Vendo aviãozinho de papel por R$ 2”. Entramos em contato com o anunciante para saber mais sobre a história que intrigou, pois parecia ser inusitada, mas depois do contato o usuário explicou que seu enteado estava vendendo para arrecadar dinheiro para comprar alimento para pessoas carentes.

A equipe do Regional marcou uma entrevista para conhecer de perto o autor das vendas de aviãozinho de papel, é um menino de nove anos, Isaac Antônio Amorim Santos, estudante do 4º do Octacílio. A mãe contou que ele teve a ideia a partir de sua criação em casa, ela e o padrasto sempre ensinaram ele e sua irmã, Marina Amorim do Nascimento de quatro anos, a nunca desperdiçarem comida.

“Minha mãe e meu padrasto me ensinaram que é pecado desperdiçar comida, e principalmente agora com a pandemia tem muitas famílias e crianças que não tem o que comer, eu comecei a ficar preocupado e queria ajudar de alguma forma” contou o menino.

O valor é simbólico e também pode em vez de, comprar os aviões de papel em dinheiro pode trazer já o alimento. Isaac ficou muito emocionado em contar que conseguiu vender dois aviões de papel e até momento da entrevista tinha R$ 4, ele espera pelo menos conseguir lucro que dê pra comprar uma cesta básica para entregar alguma família.

A mãe ainda contou que depois que tiverem a cesta básica, que pretendem até comprar produtos de higiene vão procurar uma família que necessita muito. Além disso, Marina disse que a religião muito importante para criação dos filhos para direciona-los no caminho certo e tem muito orgulho de Isaac. O menino espera tocar muitos corações e receber uma visita do Padre Osvaldo, já que o batizou. Endereço para comprar o produto é Rua 7 de setembro, 641, fundos ou podem chamar no whatsapp : 17-98845-9919.

Ariane Pio

Da Reportagem Local