Membros da Associação Orquidófila Catanduvense Participam de Exposição em Batatais

Nesta sexta-feira, 06 de Março, membros da Associação Orquidófila de Catanduva vão marcar presença na 42ª Exposição de Orquídeas de Batatais. O evento possui como objetivo primordial, o estudo das Orquídeas, difusão da orquídicultura em nosso país, o estudo da cultura, ambiente natural, doenças, pragas e meios de defesa e preservação. Além da bela e harmônica exposição, o evento oferece cursos de cultivo e palestras alusivas ao tema, reunindo expositores de todo o Brasil.

“Essa será a nossa primeira atividade de 2020. Além da exposição em Batatais, vamos participar dos eventos em Pirajuí e Franca”, comentou João César, Presidente da Associação Orquidófila.

Os membros estão preparando uma exposição especial em Catanduva. “A expectativa para a 40ª Exposição Nacional de Orquídeas em Catanduva é muito grande. Teremos em média 30 cidades nos visitando sendo do estado de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Paraná. Contamos com a presença de quatro vendedores de plantas profissionais um de adubos e insumos para cultivo de orquídeas curso gratuito. Além disso, haverá um mini curso com Vanessa Merlin sobre cultivo e replante de orquídeas”, explicou.

O presidente ressaltou que o evento terá entrada solidária. “A exposição envolverá a 3ª Campanha do Leite e ao realizar a doação de 1 litro de leite o participante receberá um muda de orquídea. Todo o leite arrecadado será destinado ao Hospital de Câncer de Catanduva e para as obras sociais do Padre Osvaldo”, finalizou João.

A exposição vai ocorrer no dia 17, 18 e 19 de Abril no Espaço do Salão de Exposições da Estação Cultura. O evento tem o apoio da Associação Orquidófila de Catanduva, Coordenadoria das Associações Orquidófilas do Brasil e Prefeitura de Catanduva.

