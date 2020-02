Membro do NEP Ministra Palestra Sobre o Dia da Visibilidade Trans

Na última quarta-feira, dia 29 de janeiro, o membro do NEP – Núcleo de Educação Permanente da FPA – Fundação Padre Albino, Deniz Simiel, foi convidado para participar de uma roda de conversa na Unimed Catanduva. No local, ele ministrou uma palestra para conveniados e colaboradores sobre o Dia da Visibilidade Trans, disseminando conhecimentos vivenciados na prática pelas unidades da Fundação.

Conforme nota divulgada pela FPA, Deniz explicou que garantir espaços de Educação Permanente em Saúde é uma das maneiras de promover acesso à população trans, uma vez que é fundamental que toda a equipe de saúde conheça as informações relacionadas aos conceitos que envolvem as questões de gênero, fluxos e a rede de atenção à pessoa trans. Ele orientou sobre a importância da adoção de medidas preventivas no atendimento das pessoas trans, promovendo estratégias que visem à melhoria nas condições da saúde deste grupo, a redução das desigualdades e iniquidades, tendo como intuito a necessidade de investimento em saúde integral e longitudinal dessa população.

“O desafio envolve a reorganização de rotinas e fluxos nos processos de trabalho em saúde; porém, as principais barreiras são relacionadas à discriminação e transfobia, presentes de diferentes formas neste contexto. Como quebra desse ciclo de violência sistêmica é preciso promover experiências acolhedoras de valorização e reconhecimento de potência na experiência da transexualidade, reconhecendo sua autodeterminação de gênero, seu nome social e suas expressões de gênero, posta a necessidade de autonomia na construção da saúde”, ressaltou Deniz.

“Em nosso país, a luta da população trans ganha um símbolo: o Dia Nacional da Visibilidade Trans, celebrado em 29 de janeiro e instituído a partir de 2004 para lembrar o dia em que pessoas trans e travestis foram à Brasília, pela primeira vez, em ato organizado especificamente para tal, lançar a campanha ‘Travesti e Respeito junto ao Congresso Nacional’”.

