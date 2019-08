Melhorias Em Ruas Marcam Catanduva Nos Últimos Dias

A Prefeitura de Catanduva está divulgando, através de suas redes sociais, trabalhos de melhorias que estão sendo realizados nas ruas da Cidade Feitiço. As equipes da STU – Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos estão por trás das ações.

“Por aqui, o trabalho não para. As equipes da STU realizam a sinalização de solo, além da implantação de rotatória no cruzamento da Avenida Barcelona e rua Santa Cruz das Palmeiras, um ponto de grande conflito. O objetivo é garantir melhor fluidez no trânsito e a segurança de motoristas e motociclistas que trafegam pelo local diariamente”, diz uma das notas oficiais da Prefeitura, que são acompanhadas de fotos dos trabalhadores.

Em outra divulgação, são ressaltadas melhorias em diversos pontos da cidade: “A ponte da Avenida Benedito Zancaner vem ganhando forma, enquanto a ponte do Santa Paula recebeu pavimentação. O serviço de recape avança para outros bairros, como o Gavioli, com equipes nas ruas Corbélia e Lourenço Betti. No cruzamento das ruas Curitiba e Campinas, tubos são implantados, para dar vazão à água e diminuir o impacto dos veículos. O mesmo serviço foi realizado, esta semana, no cruzamento da rua Altair com a Pirajuí”.

Caso queira entrar em contato com a Secretaria, é possível falar com a secretária Maria Luiza Sprone pelo telefone (17) 3531-9173, ou mandar um e-mail para stu@catanduva.sp.gov.br. A Secretaria fica na Praça Conde Francisco Matarazzo, número 01, no Parque das Américas.

Da Reportagem Local