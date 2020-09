Meios De Comunicação De Catanduva Se Unem Na 5ª Edição Do Abrace HCC

Emissoras de rádio de Catanduva e o jornal O Regional se uniram novamente para preparar o 5º Rádio Abrace HCC, que será realizado no próximo sábado (19), a partir das 9h, na Praça Monsenhor Albino. O primeiro “Rádio Abrace HCC” foi realizado no dia 14 de maio de 2016, na Praça da República.

O projeto, que abraçou a campanha de captação de recursos para o Hospital de Câncer de Catanduva (HCC), consiste em reunir as emissoras de rádio da cidade, colocando-as em cadeia para transmitir a mesma programação, divulgando informações sobre o HCC, depoimentos de pacientes, ex-pacientes, médicos e doadores. As emissoras estacionam suas viaturas no local da ação para intervenções ao vivo, divulgando o HCC. Neste ano, em função da pandemia do novo Coronavírus, as emissoras ficarão na praça mantendo o distanciamento recomendado.

O objetivo das emissoras é expor ao máximo a marca ‘Abrace HCC’, gerando memorização, afinidade, fazendo com que seja sempre lembrada pelos possíveis doadores. “Simbolizar, através da união das emissoras, que a comunidade está unida para ajudar o Hospital de Câncer de Catanduva a salvar vidas”, resumem os radialistas participantes. Neste ano participam Jovem Pan, VOX, CBN, Band, Mix, Nativa e Ondas Verdes e o jornal O Regional.

Para participar e fazer a doação pelo 17- 99789 7859.

Ariane Pio

Da Reportagem Local