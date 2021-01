Meio Ambiente Realiza Serviços de Limpeza e Manutenção nas Ruas e Avenidas

A Secretaria de Meio Ambiente realizou ontem, dia 21, a limpeza urbana nas ruas e avenidas.

O trabalho envolveu varrição, retirada de lixo e de entulhos.

O Comitê de Enfrentamento de Mutirão de Limpeza Urbana conta com apoio e participação das empresas parcerias, tais como: Usina São Domingos, Frucamp e a Associação de Fornecedores de Cana de Catanduva, por meio de seus associados.

São mais de mil quilômetros de extensão que passarão a contar com o serviço de forma efetiva.

As principais avenidas da cidade, além do quadrante da avenida São Domingos até a rua Rio Preto e da avenida José Nelson Machado até a rua 24 de Fevereiro contarão com o serviço. O objetivo é executar serviços em grande escala para que, em menos tempo, mais bairros sejam alcançados.

Os trabalhos se estenderão por toda a cidade e consistem em trabalhos integrados e união de esforços entre as Secretarias Municipais de Meio Ambiente, Obras e Serviços, Planejamento, Trânsito e Transportes Urbanos, Emprego e Relação para o Trabalho e Assistência Social. As frentes de trabalho serão direcionadas, simultaneamente, para diversas regiões da cidade.

Os serviços serão executados em áreas públicas como praças e parques.

A Prefeitura de Catanduva pede a colaboração da população a participar e ajudar o poder publico a manter a cidade limpa, não jogando lixo, entulhos e materiais nas calçadas, terrenos e áreas públicas.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local