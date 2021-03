Meio Ambiente Executou 2,7 Milhões de Metros Quadrados de Limpeza e Manutenção

AA Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura executou 2,7 milhões de metros quadrados de roçagem nesses três primeiros meses da atual administração. A partir de agora, terá início o serviço de manutenção nas áreas que já receberam o serviço.

O balanço revela, que o trabalho foi executado nos quatro cantos da cidade, com limpeza em praças, áreas verdes, canteiros centrais e rotatórias. Com número reduzido de funcionários braçais, por conta da extinção do projeto Frente Cidadã, a prefeitura encontrou nas parcerias com empresas privadas, o apoio necessário para avançar com o trabalho. Usina São Domingos, Frucamp, Cocam (Cia de Café Solúvel), Coplan e Unimed Catanduva, foram os colaboradores na missão de deixar Catanduva mais limpa.

O serviço é desenvolvido de segunda a segunda com revezamento aos finais de semana. Atualmente, a prefeitura conta com quatro roçadeiras e dois tratores, além da equipe terceirizada, que soma 22 operadores de roçadeira manual. Com a contratação de grupos de trabalho por meio do Programa Emergencial de Desemprego, o PED, a ideia é que o serviço nas ruas ganhe reforço.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local