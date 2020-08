Meio Ambiente E Patrulha Ambiental Realizam Vistoria Em Uma Área No Jardim Dos Coqueiros

Equipes da secretaria de Meio Ambiente e Patrulha Ambiental realizaram vistoria em uma área de replantio no Jardim dos Coqueiros. O local, que pertence a Prefeitura de Catanduva, pegou fogo. Com imagens e visita no local será feito estudo para analisar como será desenvolvida a recuperação das espécies arbóreas que foram danificadas pelas chamas.

O episódio se deu na tarde de quarta-feira (05), Bombeiros combateram o incêndio em área do Jardim dos Coqueiros que não sabem como houve a queimada.

O Corpo de Bombeiros de Catanduva realizou a ação registrada na Rua Caitité, no Jardim dos Coqueiros. Por meio de vídeos divulgados na rede social do Jornal O Regional verifica-se que as chamas se alastraram próximos a imóveis e áreas de pastagens. De acordo com os bombeiros, não foi possível saber o tamanho da área afetada, mas deixou muito estrago na natureza afetando a flora, fauna e a saúde respiratória das pessoas.

Vale ressaltar que incêndio criminoso pode geral multa se caso for pego em flagrante, as pessoas podem ajudar a denunciar pelo telefone 0800-772-9152 ou envie pelo app Ouvidoria Catanduva.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

