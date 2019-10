Megaoperação ‘Pancadão’ Termina Com 483 Veículos Recolhidos Em Todo Estado

Com o intuito de garantir o direito de ir e vir do cidadão, a fim de impedir a perturbação do sossego, a Polícia Militar realizou, entre a última sexta-feira (dia 18 de outubro) e domingo (20), mais uma edição da megaoperação ‘Pancadão’.

A ação de combate à emissão de ruídos provenientes de automóveis realizou a mobilização de 5.561 policiais militares, contando, também, com o apoio de 2.501 viaturas. As fiscalizações deste último final de semana culminaram na prisão de 65 pessoas, na apreensão de cinco adolescentes infratores e, também, na captura de 28 foragidos, o que totalizou 98 indivíduos detidos.

“Ao todo, 13.120 pessoas foram abordadas e 6.440 veículos foram vistoriados, dos quais 483 foram recolhidos. Também foram fiscalizados 139 estabelecimentos comerciais. Além disso, as 403 operações realizadas durante a ação permitiram a apreensão de 291 documentos, porções de drogas e três armas de fogo”, diz a nota oficial da Polícia Militar divulgada através do Governo do Estado de São Paulo.

Edição anterior

No final de semana passado, do dia 11 a 13, a megaoperação também foi realizada. Nos trabalhos em campo, 17.209 pessoas foram abordadas, resultando em 61 prisões e quatro apreensões de adolescentes. Também foram vistoriados 167 estabelecimentos comerciais e 6.567 veículos, resultando na remoção de 650 automóveis e no encontro de outros 29 roubados ou furtados.

Além disso, as atividades permitiram a apreensão de 246 documentos, porções de drogas, nove armas, bem como o registro de seis atos infracionais e 23 boletins de ocorrência de crimes variados, sendo nove por tráfico de entorpecentes.

Da Reportagem Local