Mega-Sena Acumula E Prêmio Sobe Para R$ 13,5 Milhões

A Mega-Sena realizada no sábado, (16), em São Paulo não teve nenhum ganhador, nenhuma das seis dezenas do concurso 2.208 foram acertadas. O próximo concurso deverá pagar R$ 13,5 milhões. As dezenas sorteadas foram 16, 25, 30, 40, 45 e 49.

O próximo concurso de número 2.209 será quarta-feira, (20). As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica ou pela internet. A quina teve 17 ganhadores e cada um receberá R$ 113.415,57. A quadra teve 1.708 acertadores e pagará o prêmio individual de R$ 1.612,63.

Fábio Spronghi, 35 anos vai apostar realizando três jogos e como inspiração para marcar os números, ele utilizará datas especiais como aniversário de filhos e de casamento. João Roberto Almeida, 57 anos, contou que participa toda semana e já fez sua aposta se ganhar vai comprar uma casa para cada filho e um sítio para poder ter variedade de frutas e animais.

Sobre os valores dos prêmios pagos, o prêmio da aposta corresponde a 45,3% do valor total arrecadado, já computado o adicional destinado ao Ministério do Esporte, sendo desse valor: 35% distribuídos entre os apostadores que acertarem os 6 números sorteados; 19% distribuídos entre os apostadores que acertarem 5 números; 19% distribuídos entre os apostadores que acertarem 4 números; 22% ficam acumulados para o prêmio principal dos concursos de final 0 ou 5; 5% ficam acumulados para o prêmio principal da Mega da Virada.

Quando nenhum apostador acerta as dezenas sorteadas na Mega-Sena, em qualquer faixa de premiação, a Mega-Sena acumula o prêmio para o próximo concurso. Os concursos da Mega-Sena de final 0 e 5 também possuem uma parte na distribuição dos prêmios acumulados, correspondendo a 22% do valor destinado ao pagamento do prêmio com esses finais e 5% ficam acumulados para o prêmio principal da Mega da Virada.

As únicas apostas da Mega-Sena que não acumulam são as loterias especiais, como o prêmio da Mega da Virada. Nesse caso, se nenhum apostador acertar as seis dezenas do concurso, o valor será dividido entre os acertadores da quina ou da quadra, até que se tenha um ganhador. Se mais de uma pessoa acertar os números sorteados mínimos para a premiação, o prêmio total será dividido entre os ganhadores.

Ariane Pio

Da Reportagem Local