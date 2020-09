Mega-Sena Acumula e Pode Pagar R$ 82 Milhões Nesta Quarta-Feira

Acumulada há 9 concursos, a Mega-Sena sorteia, nesta quarta-feira (2), prêmio estimado em R$ 82 milhões. O sorteio do concurso 2.295 será realizado no Espaço Loterias CAIXA, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. O público também pode acompanhar pela televisão (RedeTV) ou pelas redes sociais das Loterias CAIXA (perfil @LoteriasCAIXAOficial no Facebook e canal CAIXA no Youtube).

Por se tratar de um concurso com final 5, o prêmio recebe um adicional, conforme regra da modalidade.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega-Sena e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá cerca de R$ 106 mil em rendimentos mensais. O valor de uma aposta simples da Mega, com seis números, é de R$ 4,50.

Combo de Apostas:

Mais uma opção de combo de aposta está disponível para os clientes que registram seus jogos por meio do Portal Loterias CAIXA. O novo combo, chamado “Sorte de Hoje”, permite que o apostador adquira um pacote de jogos com as modalidades a serem sorteadas no dia da compra. O valor mínimo para apostas no portal é de R$ 30,00 e máximo de R$ 500,00 por dia.

Da Reportagem Local