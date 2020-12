Mediotec e Jovem Técnico Estão Com as Inscrições Abertas Para Alunos da Rede Pública

As inscrições para os programas de dupla formação MedioTec e Jovem Técnico já estão abertas para estudantes do segundo ano do Ensino Médio de escolas da rede pública do Estado de São Paulo poderão, a partir do primeiro semestre de 2021, fazer um curso técnico do Centro Paula Souza (CPS) ao mesmo tempo em que terminam seus estudos regulares.

São 760 vagas nos cursos de Administração, Contabilidade, Edificações, Informática, Informática para Internet, Logística, Marketing, e Nutrição e Dietética, distribuídas entre 11 localidades da Capital e nos municípios de Araraquara, Bebedouro, Fernandópolis, Itatiba, Jundiaí, Marília, Santana de Parnaíba e São Carlos. Os interessados devem se cadastrar até 17 de janeiro de 2021 pela internet. Não há cobrança de taxa nem Vestibulinho. No último dia, a inscrição termina às 18 horas.

Financiados pelo Ministério da Educação (MEC), MedioTec e Jovem Técnico fazem parte do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), que tem como foco jovens de baixa renda. Com duração de três semestres, as aulas serão ministradas no período da tarde em Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) e escolas da Secretaria da Educação que funcionam como classes descentralizadas das Etecs. Os cursos terão início em formato online até que as regras de isolamento social sejam flexibilizadas a ponto de tornarem possíveis as atividades presenciais. Veja os detalhes no edital.

Os alunos serão classificados por ordem de inscrição. A relação de ingressantes será divulgada no dia 22 de janeiro de 2021. As aulas estão programadas para começar em fevereiro.

Os estudantes selecionados receberão bolsas-auxílio para alimentação e transporte.

Ariane Pio

Da Reportagem Local