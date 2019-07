Medidas Perigosas E Irresponsáveis Podem Provocar Sérios Acidentes De Trânsito

Um dos princípios fundamentais no trânsito é dirigir com responsabilidade

Segundo o Detran, muitos acidentes de trânsito são causados devido a irresponsabilidade que alguns motoristas têm de realizar manobras perigosas como a de acelerar o carro propositalmente quando outro motorista quer mudar de faixa ou no caso dos motoqueiros, quando realizam a famosa “costura” entre os veículos.

Um motorista conta que uma vez quase atingiu um motoqueiro que realizava a perigosa manobra de “costura”. “Era um dia nublado, o trânsito estava parado e de repente esse motoqueiro surgiu, do nada, pelo do lado do passageiro, lado errado de ultrapassagem e entrou de uma vez na minha frente quando o sinal abriu. Ainda bem que deu para brecar a tempo, senão teria atingido ele e isso acabaria trazendo grandes consequências também para mim, que estava dirigindo corretamente, seguindo as leis de trânsito”.

Outro motorista já não teve a mesma sorte com uma dessas manobras perigosas. “Eu acionei a seta do meu veículo para indicar que iria mudar de faixa, pois o carro da frente estava andando muito devagar. Quando o motorista da frente percebeu que eu estava ultrapassado o carro dele, ele resolveu acelerar, e nesse ato imprudente, ele acabou batendo na traseira do meu carro”. As principais medidas perigosas que podem causar acidentes e devem ser evitadas são:

Grudar na traseira do carro da frente durante uma parada em cruzamento de vias. Isso costuma ocorrer muito na faixa da esquerda, que é para ultrapassagem. Mas também fazem muito na faixa da direita. A pessoa fica colada na traseira do carro da frente de uma maneira perigosa. Tão perto que, se o outro motorista frear, provavelmente poderá gerar um acidente.

Trafegar pela esquerda e prender todo mundo. Segundo o Código de Trânsito, a faixa da esquerda, em estradas e nas marginais, são para ultrapassagem, portanto, os motoristas não podem ficar rodando o tempo todo nessas faixas. Esse é um tipo de atitude que muitas vezes desencadeia em infrações e até acidentes de trânsito.

Outra medida perigosa é usar o celular enquanto dirige. No trânsito exige-se atenção total, e o celular é um objeto de distração, e um segundo de distração já é mais que o suficiente para provocar acidentes.

