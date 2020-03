Medidas De Prevenção Ao Coronavírus São Adotadas Pela Prodesp

A Prodesp, empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo responsável pela administração do Poupatempo em todo o Estado, incluindo a unidade de Catanduva, emitiu um informativo para orientar a população e colaboradores a respeito das medidas preventivas de combate à propagação do coronavírus. Os serviços estão disponíveis no portal do Poupatempo, o www.poupatempo.sp.gov.br, e podem ser solicitados sem sair de casa, de forma online pelo computador ou celular.

“Atualmente, os 10 serviços mais solicitados pela população representam 49% do total oferecido pelos postos do Poupatempo. Desses, sete (27%) podem ser feitos de forma remota, sem necessidade de comparecimento às unidades, como licenciamento de veículos, seguro desemprego, acesso à internet, consulta de débito de veículos, carteira de trabalho, segunda via da CNH e segunda via de contas. Os únicos documentos dos mais demandados que precisam ser feitos de forma presencial são a segunda via de RG, renovação de CNH e a primeira via de RG para menor. Como os atendimentos nos postos em alguns casos são obrigatórios, o cidadão pode avaliar se é necessário fazer nesse momento ou aguardar. Quem for renovar a Carteira de identidade, pode postergar o serviço, já que por lei o documento não tem validade, exceto para viagens para países do Mercosul, no caso de não utilização do passaporte. Já a Carteira Nacional de Habilitação, de acordo com regulamentação federal, pode ser usada 30 dias após vencimento”, informa nota oficial divulgada pelo Portal do Poupatempo.

Ainda segundo a informação, medidas de prevenção, como cuidados básicos de higienização das mãos e a disponibilização de álcool gel em todas as unidades, tanto para os cidadãos quanto para os funcionários, foram adotadas por parte da empresa. Cartazes informativos em todos os postos do Poupatempo com o guia de prevenção e proteção da doença elaborado pelo Governo de São Paulo também foram disponibilizados.

Da Reportagem Local