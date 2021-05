Medicina Preventiva Lança Desafio de Inverno Para beneficiários da Unimed

A partir de 7 de junho, os beneficiários da Unimed Catanduva podem participar do ‘Desafio de Inverno’. O objetivo é incentivar a mudança de comportamento, incentivando a prática de atividades que, por sua vez, geram qualidade de vida, promovendo o bem-estar e emagrecimento, sempre acompanhado dos profissionais da Medicina Preventiva.

O desafio terá 15 dias de duração, com orientações e informações enviadas diariamente, via WhatsApp, por profissionais das áreas de Psicologia, Nutrição e Educação Física. Serão vídeos explicativos e interações diárias com os participantes. A idade mínima para participar é 16 anos.

“É uma oportunidade para que nossos beneficiários cultivem um hábito saudável, mantendo os cuidados também durante o inverno, com incentivo à mudança de comportamento e foco na qualidade na vida”, disse a coordenadora do departamento, a enfermeira Virgínia Bicudo Guardia Grandisoli. Ao realizar a inscrição, o beneficiário será direcionado a uma consulta médica com o clínico geral para avaliaç o e direcionamento do programa de Medicina Preventiva, estando apto ou não a participar das atividades.

Como participar?

Para participar, basta entrar em contato pelo telefone (17) 3531-3140 ou ir presencialmente à unidade, seguindo todos os protocolos de prevenção contra a Covid-19. Na sequência, o interessado agenda uma consulta médica e, se aprovado, é incluído no grupo de WhatsApp. A inscrição deve ser feita até o dia 01/06. A Medicina Preventiva está localizada na Rua 13 de Maio, 1.360.

Ariane Pio

Da Reportagem Local