Medicina/FAMECA Tem ‘Acreditação’ Estendida Até 2022

Uma ótima noticia para o curso de Medicina da UNIFIPA que recebeu correspondência do Coordenador Executivo do Saeme – Sistema de Acreditação de Escolas Médicas, Milton de Arruda Martins, informando que foi definido o período de seis anos como tempo de vigência da ‘acreditação’, o equivalente a um ciclo inteiro de formação na graduação em Medicina. Diante disso, o coordenador esclareceu que o processo de ‘acreditação’ do curso de Medicina da UNIFIPA teve sua validade estendida até dezembro de 2022. “Essa prorrogação de prazo foi concedida após recebimento do relatório de acompanhamento, que foi considerado aprovado”, ressaltou Milton Martins.

Em 2015, o curso de Medicina da UNIFIPA inscreveu-se voluntariamente nesse processo e em 2016 foi realizada a autoavaliação, a apresentação das evidências e a visita de comissão avaliadora, composta por quatro membros. No final do processo, o SAEME emitiu o parecer “ACREDITADO”, que corresponde a certificado de qualidade, com validade nacional e internacional.

O SAEME – O Sistema de Acreditação de Escolas Médicas (Saeme) foi desenvolvido e implementado pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), com apoio de especialistas da área médica, reafirmando os compromissos com o exercício profissional ético e a formação de médicos competentes e adequados às necessidades do país.

Ética, transparência, independência, qualidade e responsabilidade social são os valores que norteiam a iniciativa. Ancorado neste escopo, o Saeme nasceu da demanda de maior participação das escolas médicas, das entidades profissionais e da sociedade no desenvolvimento de uma visão crítica sobre a qualidade da formação médica no Brasil e da necessidade de apresentar à sociedade um processo de acreditação transparente e independente.

O SAEME recebeu, em abril de 2019, reconhecimento internacional da World Federation for Medical Education (WFME) como agência acreditadora dos cursos de Medicina no Brasil durante a World Conference da entidade realizada na cidade de Seul, na Coreia do Sul.

Ariane Pio

Da Reportagem Local