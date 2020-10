Médica Catanduvense Lança Curso On-Line Inédito Sobre Cirurgia De Pálpebras

A oftalmologista Dra. Nathália Kassis Fernandes, um dos nomes mais destacados em cirurgia de pálpebras, lançou um curso para médicos que querem melhorar e se aperfeiçoar em procedimentos deste segmento.

Um empreendimento que bastou ser divulgado nas plataformas e redes sociais e surtiu efeito imediato, preen-chendo todas as vagas e despertando a atenção de profissionais de todo o mundo.

O curso “Pálpebras Na prática – O que Não está nos Livros”, trata-se de um curso on-line destinado a médicos que queiram melhorar e se aperfeiçoar em procedimentos desse segmento.

Segundo a médica especialista, este projeto nasceu a partir do momento em que analisei minha trajetória e senti que cada aprendizado foi fruto de muito trabalho, de muita pesquisa, de muita busca pela perfeição, e constatei que se alguém tivesse me orientado mais objetivamente, o caminho teria sido muito mais fácil e rápido.

Nathália contou que quando terminou seu fellow com cerca de 400 cirurgias palpebrais, porém, quando começou a fazer suas próprias cirurgias percebeu que ainda não tinha muito a aprender.

“Tive de enfrentar uma longa maratona e muitos anos de trabalho, participando de congressos nos quatro cantos do mundo procurando saber os mínimos detalhes das técnicas sobre estética, agregando valores e otimizando resultados com mais procedimentos minimamente invasivos. Se eu tivesse tido a oportunidade que estou proporcionando com meu curso, tudo teria sido bem mais fácil”.

Por isso, ela planejou um curso com até cem vagas, e já existem inscritos de todos os Estados brasileiros e de vários países como México, Portugal, Rússia, Espanha, Argentina, Peru, Colômbia, Chile e Paraguai.

A médica oftalmologista conta que o projeto estava latente há algum tempo. Porém foi a partir do início de 2020 que o decidiu que era um evento viável, à medida que eu montava e planejava cada etapa.

Ao final da conversa com O Regional, Nathália confessa que mesmo com tempo tão corrido entre vida profissional e pessoal, sendo uma pessoa perfeccionista, empenhava-se nos finais de semanas e noites de vários meses para que o projeto tomasse a forma e o conteúdo. Contou também com a parceria e a retaguarda do seu esposo, o empresário Marcelo Fernandes.

“Todos os aspectos do curso foram idealizados e montados em mínimos detalhes, administrando meu tempo com coerência de modo a uma ocupação não prejudicar a outra. O sucesso me mostrou, mais uma vez, que o trabalho vale a pena quando é executado com amor e seriedade” finaliza a médica.

Ariane Pio

Da Reportagem Local