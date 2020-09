Mecanização da Cana Chega a 96,11% na Microrregião de Catanduva

A mecanização da colheita de cana-de-açúcar na microrregião de Catanduva é de 96,11%. Pesquisa realizada pelo Instituto de Economia Agrícola (IEA), com base nos dados de safras do Estado de São Paulo, mostram uma evolução gradativa na adoção tecnológica da colheita de cana, substituindo o trabalho manual.

Dados do levantamento do instituto mostram que a região de Catanduva possui atualmente 717 cortadores de cana em exercício, número relativamente menor que em outras regiões onde a porcentagem de mecanização também é menor.

Em Ribeirão Preto, por exemplo, a corte da cana por máquinas é feito em 91,34% da área. Por lá 1753 cortadores de cana trabalham. “Cada informação municipal permite calcular o índice de mecanização por Escritórios de Desenvolvimento Rural (EDR), regionalização da CDRS, bem como o índice geral para o Estado de São Paulo para essa atividade agrícola”, consta na pesquisa desenvolvida por Carlos Eduardo Fredo, Denise Viani Caser e Bruna Campagnuci.

A mecanização do corte da cana-de-açúcar está prevista em dois marcos regulatórios: Lei n. 11.241 de 2002 e Protocolo Agroambiental de 2007 (acordo de intenções entre o setor público e privado). Ambos tem como finalidade a proteção ao meio ambiente, extinguindo a etapa da queima da palha da cana-de- açúcar, anterior à colheita manual que aumenta a produtividade do trabalhador. Porém, a proliferação dos gases gerados pela queima da palha contribui para o efeito estufa, prejudicando também a saúde respiratória das populações residentes próximas às regiões canavieiras – aspectos negativos para um segmento econômico tão importante da economia brasileira.

O Protocolo Agroambiental impõe o ano de 2021 para o término das queimadas, enquanto a lei permite a erradicação até o ano de 2031. Vale mencionar que o Protocolo Agroambiental bem como seus cumprimentos são válidos às usinas processadoras e produtores de cana-de-açúcar signatários deste. Para os que não aderiram a ele, valem as regras da lei estadual.

Em Catanduva, na safra agrícola 2018/2019 foram estimados 249.678 hectares de área cultivada para corte numa produção de 19.987.306 toneladas.

Em todo estado de São Paulo, o índice de mecanização atingiu 95,3% do total de área cultivada.

Na safra agrícola 2007/08 o índice de mecanização no estado era de 41,7%, e após 11 safras, houve um salto de 54 pontos percentuais. “Observando-se os cronogramas estabelecidos pelos marcos regulatórios, verifica-se que o setor está muito próximo de atender a erradicação total em áreas mecanizáveis previstas para 2021 pela Lei n. 11.241 e pelo Protocolo Agroambiental; as usinas e fornecedores de cana que aderiram muito provavelmente cumpriram tais exigências, restando assim para o ano de 2031 a erradicação total da queima da palha de cana-de-açúcar”.

Karla Konda

Editora Chefe