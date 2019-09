Mecanismo De Estação Elevatória É Danificado Por Rejeitos Na Rede De Esgoto

O mecanismo de uma das Estações Elevatórias de Esgoto de Catanduva, no Pedro Nechar que acabou comprometido devido o volume de rejeitos. Durante a operação, uma das bombas de esgoto bruto que compõe a estrutura foi danificada.

O problema é consequência da quantidade de resíduos lançados das residências irregularmente e do volume da água da chuva que vai parar na tubulação de esgoto irregularmente.

Diante da ocorrência, a Saec alerta os moradores quanto a importância da conscientização para o uso correto do sistema de esgoto, que é dimensionada apenas para receber o efluente líquido que vem das casas.

Além disso, os imóveis devem conter tubulações pluviais dentro dos padrões, para o devido escoamento da água da chuva, sem interligação à rede de esgoto.

Os serviços para os reparos estão em andamento. Ainda não se sabe o prejuízo financeiro causado pelo problema no equipamento. Segundo a Saec danos como esse são pagos por todos.

A autarquia esta sempre fazendo campanhas educativas e publicitárias para que a população tenha ciência de quão importante incentivando alunos de escolas a participarem de projeto, prospectando a cultura ambiental para as famílias e, consequentemente, a comunidade em torno dos pontos viciantes do recebimento irregular de resíduos.

O intuito desses projetos é de levar informação ao maior número possível de pessoas, conscientizando a todos sobre a importância da destinação correta do lixo. Também houve uma ação de alunos do programa de aprendizagem do Senac, que fizeram um ótimo trabalho junto aos usuários da instituição. Uma das maneiras de envolver os alunos nesse assunto e promover o desenvolvimento de uma consciência crítica pode ser por meio de campanhas de conscientização para separar os materiais descartados, a fim de destiná-los adequadamente e até mesmo diminuir a quantidade de lixo produzida.

Iniciativas como essa, embora pareça pequena, faz uma enorme diferença para a eficiência da descontaminação e reciclagem dos resíduos no meio ambiente.

Ariane Pio

Da Reportagem Local