MEC Traz Resultado Das Avaliações Das Instituições de Ensino Superior de Catanduva

Na última sexta-feira (23), o MEC, pelo Ministério da Educação, divulgou as avaliações sobre as instituições de ensino superior, apenas 2,22% das 2.070 instituições de ensino superior do Brasil atingiram a nota máxima no IGC (Índice Geral de Cursos), avaliação que mede a qualidade de ensino. Os dados são referentes a 2019 —portanto, antes da pandemia do novo coronavírus— e foram divulgados hoje Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

Das instituições de ensino superior em Catanduva as notas ficaram: FATEC nota 4, Unifipa nota 4, Faeca nota 3 e Imes nota 3. Ficando assim como satisfatória e regular.

O IGC é uma média ponderada da avaliação da graduação por meio do Conceito Preliminar de Curso (CPC) e dos cursos de pós-graduação (mestrado e doutorado). A escala vai de 1 a 5. Nela, 1 e 2 são avaliações consideradas insatisfatórias, 3 é regular, e 4 e 5 são satisfatórias.

Universidades públicas lideram lista das melhores – Entre as 2.070 instituições analisadas em todo Brasil, somente 46 tiveram nota máxima (5). Entre as instituições que se destacam, 28 são privadas (16 sem fins lucrativos e 12 com fins lucrativos) e 18 são públicas: 14 federais e 4 estaduais (três de SP e uma do Rio).

Ariane Pio

Da Reportagem Local