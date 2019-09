MEC Lança O Portal Da Carteirinha Digital, Emissão Tem Previsão Para Dezembro

Está no ar o portal da ID Estudantil, a carteirinha digital e gratuita do Ministério da Educação (MEC). O novo hotsite do ministério traz informações que estudantes de todo o país devem saber sobre o documento. O site também apresenta uma contagem regressiva para o início das emissões digitais. A partir de hoje (17) faltam 82 dias para o começo das emissões do documento digital pelo MEC.

Em Dezembro, os alunos poderão adquirir a ID Estudantil nas lojas Google Play e Apple Store. O documento permitirá o pagamento de meia-entrada em shows, teatros e outros eventos culturais, sem que isso gere um custo extra, como acontece hoje.

Quem solicitar a carteira digital também vai colaborar para a construção de políticas públicas do governo para educação. O estudante deverá consentir com o compartilhamento dos dados cadastrais e pessoais com o MEC.

As informações fornecidas pelos alunos vão subsidiar o Sistema Educacional Brasileiro: novo e inédito banco de dados nacional de estudantes, que será criado e mantido pelo ministério.

O presidente Jair Bolsonaro assinou a medida provisória (MP) da ID Estudantil em 6 de Setembro. A MP foi publicada na edição do Diário Oficial da União (DOU) de 9 de Setembro, data a partir da qual teve início o prazo de 90 dias para início da emissão das carteirinhas.

A emissão de carteirinhas pelo MEC, não tira a prerrogativa de outras entidades. O documento poderá ser emitido ainda por: Associação Nacional de Pós-Graduandos; entidades estudantis estaduais, municipais e distritais; diretórios centrais dos estudantes; centros e diretórios acadêmicos; outras entidades de ensino e associações representativas dos estudantes, conforme definido em ato do ministro da Educação.

Ariane Pio

Da Reportagem Local