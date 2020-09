MEC Lança Mais Uma Série De Fábulas On-Line De Monteiro Lobato

A coleção ‘Conta pra Mim’, uma mini biblioteca em formato digital, com 40 livros disponíveis para download, gratuitamente, sem a necessidade de qualquer tipo de cadastro. Para acessar o conteúdo, basta ir ao site do programa Conta pra Mim: http://alfabetizacao.mec.gov.br/contapramim.

Dá para ler o livro on-line, imprimir se quiser e, ainda, baixar a versão para pintar com os pequenos. A iniciativa, da Secretaria de Alfabetização (Sealf), do Ministério da Educação (MEC), conta, também, com uma série de vídeos com 20 fábulas de Monteiro Lobato narradas pelo cantor, compositor e violonista Toquinho, além de oito cantigas infantis também interpretadas pelo artista. Para que o material tenha o maior alcance possível, o MEC se preocupou em preparar uma versão acessível, com Libras e legenda, para cada um dos vídeos. E para quem tem habilidade com instrumentos musicais, também foram disponibilizadas as partituras das cantigas para que os familiares e professores possam tocar para as crianças.

Além de estarem no site do programa, todos os vídeos estão hospedados na plataforma YouTube e organizados em playlists, da seguinte forma e com as respectivas histórias e cantigas.

O Conta pra Mim é o programa que orienta, promove e estimula a literacia familiar, como a prática da leitura em voz alta feita pelos adultos às crianças, preparando-as para o ciclo de alfabetização. Não se trata de alfabetizar precocemente as crianças, mas de promover, por meio de atividades lúdicas, o desenvolvimento da oralidade, contatos com a escrita etc. Há até dicas, por exemplo, para os pais praticarem a leitura para os filhos desde quando ainda estão na barriga da mãe. Estudos mostram que essa é uma forma de os bebês se familiarizarem com a voz dos pais. Depois que nascem, os bebês continuam assimilando sons e palavras e, à medida em que crescem, vão adquirindo vocabulário. Todo esse processo trará resultados e influenciará na fase de alfabetização.

Além da Coleção Conta pra Mim, o programa disponibiliza um Guia de Literacia Familiar, validado por especialistas estrangeiros, e um conjunto de 40 vídeos explicativos, com linguagem simples e acessível sobre a prática de literacia familiar. Todo o material está disponível na página do programa. Também há uma playlist com histórias narradas nas principais plataformas de música e podcasts (Spotify, Deezer e SoundCloud). “O MEC também disponibilizou uma série especial, de 17 vídeos, com dicas para os pais aproveitarem melhor o tempo com as crianças em casa neste período de recolhimento social, que pode ser conferida no canal do MEC no YouTube.

Ariane Pio

Da Reportagem Local