MEC Divulga Informações Para Alunos Que Esqueceram Sua Senha No Enem

Os estudantes que realizaram as provas do Enem – Exame Nacional do Ensino Médio de 2019 já podem iniciar os preparativos para conferir o resultado da prova, que será divulgado amanhã, dia 17 de janeiro.

Para auxiliá-los, o MEC – Ministério da Educação emitiu uma nota direcionada àqueles que não se lembram da senha para entrar na Página do Participante, onde serão publicadas as notas individuais.

A Página do Participante está disponível no portal e no aplicativo do Enem. O sistema do Enem permite a recuperação da senha cadastrada, que será usada para dar mais novos passos na vida educacional dos candidatos.

O passo a passo é o seguinte: acesse o endereço eletrônico https://enem.inep.gov.br/participante/#!/; responda ao desafio de figuras solicitado no campo; insira seu CPF; clique em “esqueci minha senha” no canto inferior direito da tela; clique em ‘enviar senha’; aguarde uma nova senha ser enviada para o seu e-mail cadastrado; assim que tiver a nova senha, digite-a no sistema para conferir seu resultado.

“Caso não encontre a senha rapidamente na caixa de entrada do e-mail, aguarde uns minutos ou procure na caixa de spam. Caso o candidato não tiver mais acesso ao e-mail cadastrado, pode alterar o e-mail. Será preciso lembrar o e-mail anterior e responder a perguntas de confirmação. Caso precise informar um novo endereço eletrônico, clique em ‘alterar e-mail’”, continua a informação do MEC.

Qualquer outra dúvida ou dificuldade para acessar a senha pode ser tratada diretamente com a Central de Atendimento do Ministério da Educação, através do número 0800 616161.

Da Reportagem Local