MEC Divulga Horário De Provas Do Enem 2019

O MEC – Ministério da Educação divulgou os horários em que os portões serão abertos e fechados para o Enem – Exame Nacional do Ensino Médio. Os portões de acesso aos locais variam de acordo com o Estado por conta de diferentes fuso horário. Os horários, em São Paulo, são os seguintes: abertura dos portões: 12h00; fechamento dos portões: 13h00; início das provas: 13h30; e término das provas: 19h00.

Apesar das diferenças, a programação segue o horário oficial de Brasília. Com isso, os candidatos do Amazonas, Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima vão realizar as provas até duas horas antes do horário da capital do Brasil.

O diretor de Gestão e Planejamento do Inep – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, Murillo Gameiro, lembra que é proibida a entrada do participante, no local de prova, após o fechamento dos portões. “Por isso, é importante ficar atento com o horário local, caso não seja o mesmo de Brasília”.

O Enem de 2019 irá acontecer em dois domingos, 3 e 10 de novembro. O Inep, na mesma nota, ainda sugere que o participante conheça seu local de prova com antecedência.

“O horário de término das provas é válido para o primeiro domingo do Exame. No dia 3 de novembro, os estudantes terão cinco horas e meia para a realização da prova. Já no segundo domingo, 10 de novembro, serão cinco horas. O acesso à sala de provas só será permitido com a apresentação de documento oficial de identificação com foto, conforme previsto em edital. O Inep recomenda que o participante leve também o Cartão de Confirmação da Inscrição impresso, que já está disponível na Página do Participante e no aplicativo do Enem”, finaliza a nota do ministério.

Da Reportagem Local