MEC Anuncia Novas Diretrizes Para O Ensino Médio Em Tempo Integral

Maior inclusão e melhores resultados. São com esses dois objetivos, em paralelo ao benefício de instituições em vulnerabilidade social e redução da evasão escolar, que o MEC – Ministério da Educação lançou novas diretrizes para o Programa de Fomento às EMTI – Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral.

A ideia, de acordo com a nota oficial, é aprimorar o programa por meio do contato constante com os estados, e adaptá-lo à realidade das escolas de todo o país. O MEC publicou na edição da última segunda-feira, dia 9 de dezembro, do Diário Oficial da União, uma portaria que estabelece as novas regras.

O secretário de Educação Básica do MEC, Janio Macedo, destacou o trabalho em conjunto com os estados. “Ouvimos muito o Consed – Conselho Nacional de Secretários de Educação e o pessoal que vinha implementando o programa. Havia dificuldades de alguns estados em se adaptar. Nosso objetivo é tornar mais fácil a adesão sem descuidar da qualidade”, explicou.

As mudanças serão: implementação gradual do programa nas escolas, começando por um mínimo de 40 matrículas da primeira série do ensino médio — antes, eram 120, podendo englobar todo o ensino médio já no primeiro ano de participação.

O objetivo é evitar a evasão escolar de estudantes da segunda ou terceira séries que por qualquer motivo não possam participar da rotina escolar durante todo o dia; alteração da meta ao final do terceiro ano de inclusão da escola no EMTI, que passou de 350 para 200 estudantes; mudança na quantidade de itens obrigatórios na estrutura física no momento da adesão. Antes, o programa estipulava que as escolas interessadas deveriam ter pelos menos quatro itens de uma lista com biblioteca ou sala de leitura, sala de aula, quadra poliesportiva, vestiário, cozinha e refeitório. Agora, serão três.

No tocante ao ensino fundamental, o texto prevê a possibilidade de adesão das escolas participantes também nos anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º). Nesse caso, os recursos serão de responsabilidade dos estados. O ministério fará um estudo com as primeiras 40 escolas inscritas para verificar a possibilidade de um programa do governo federal. Já no ensino médio em tempo integral, é destacado que o ensino em tempo integral do país tem carga horária mínima de 35 horas semanais (do ensino médio regular e não integral é de 20).

O objetivo do programa é diminuir evasão escolar e repetência por meio de repasse de recursos para as Secretarias de Educação adequarem escolas ao tempo integral.

Da Reportagem Local