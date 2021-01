Mec Abre Curso ABC Com Mais 100 Mil Vagas Para Professores E Estudantes De Licenciatura

O curso on-line Alfabetização Baseada na Ciência (ABC) abriu 100 mil novas vagas. A capacitação, oferecida pelo Ministério da Educação (MEC), por meio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e da Secretaria de Alfabetização (Sealf), é voltada aos estudantes de licenciatura e profissionais da educação que atuam na alfabetização de crianças.

Além das novas oportunidades, o curso passará de 160h para 180h. Para Benedito Aguiar, presidente da CAPES, com esse acréscimo, “teremos a possibilidade de ampliar o conteúdo, contribuindo, de forma mais significativa para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem da fase inicial da educação”.

Os 80 mil inscritos na primeira oferta começaram as aulas na segunda-feira (11), no Ambiente Virtual do MEC (Avamec), onde também são feitas as inscrições. Vídeos, tarefas de estudo e materiais de leitura, elaborados de acordo com os princípios da gamificação e dos recursos abertos, compõem o material das classes.

O curso faz parte do programa Tempo de Aprender, uma iniciativa pensada para enfrentar as principais causas das deficiências da alfabetização no País. A capacitação é fruto da cooperação internacional entre a CAPES, a Sealf, a Universidade do Porto, o Instituto Politécnico do Porto (IPP) e a Universidade Aberta de Portugal (UAB).

Ariane Pio

Da Reportagem Local