Mauricio de Sousa Produções e Sebrae Incentivam Empreendedorismo Feminino

A Mauricio de Sousa Produções (MSP) e o Sebrae se uniram para incentivar o empreendedorismo feminino.

A ação se dá por meio de histórias que demonstram às meninas a importância de acreditar no próprio potencial e desenvolver habilidades importantes aos negócios desde a infância – como o exercício da liderança. Essa iniciativa tem o apoio do Programa Ganha-Ganha: Igualdade de Gênero Significa Bons Negócios, parceria entre ONU Mulheres, Organização Internacional do Trabalho (OIT) e financiamento principal da União Europeia.

Batizada de Donas da Rua do Empreendedorismo, a ação foi lançada ontem (08) e deu origem à campanha que veiculará histórias em quadrinhos com temas que incentivam as crianças a desenvolverem características importantes ao empreendedorismo, para a vida adulta. As personagens ilustrarão uma história por mês, durante um ano, sendo 12 ao todo. Entre os temas abordados estão: meninas e liderança, inovação e tecnologia, como vencer crenças limitantes e comunicação proativa.

Baseado no conteúdo fornecido pelo Sebrae, com curadoria do Programa Ganha-Ganha, as histórias serão veiculadas nas publicações da Turma da Mônica. A parceria prevê ainda cartilhas com orientações sobre como incentivar atitudes empreendedoras; os fatores que atrapalham o setor e como enfrentá-los, além de sugestões de atividades que contribuem no desenvolvimento das habilidades que, no futuro, contribuirão para prática do empreendedorismo.

Ao incentivar as atitudes empreendedoras entre as jovens, a iniciativa visa fomentar a liberdade de escolha entre elas para que no futuro a mulher não empreenda apenas por necessidade. Dados de 2019, segundo a pesquisa GEM, mostravam que 90,8% das mulheres empreendedoras abriram negócio motivadas a ganhar a vida, pois o emprego estava escasso.

Segundo Mônica Sousa, diretora executiva da Mauricio de Sousa Produções e criadora do projeto Donas da Rua, é necessário desenvolver ações que levem conscientização para que meninas e mulheres tenham acesso a direitos e oportunidades agora e no futuro.

Ariane Pio

Da Reportagem Local