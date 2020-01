Matrículas Para o Primeiro Semestre de 2020 da Etec Já Estão Abertas

A partir de hoje, dia 21 de janeiro, os vestibulandos que fizeram o processo seletivo das Etecs – Escolas Técnicas Estaduais para o primeiro semestre de 2020 e consultaram a primeira lista dos convocados já podem se matricular na unidade em que desejam estudar. É preciso estar atento, pois o prazo vai até amanhã, dia 22.

“A relação lista quem se inscreveu no Ensino Médio em todos os seus formatos, incluindo Ensino Técnico Integrado ao Médio (Etim) e Novotec Integrado; no primeiro termo do Ensino Técnico Integrado ao Médio na modalidade EJA; no primeiro módulo do Ensino Técnico (presencial, semipresencial e online); no processo de avaliação e certificação de competências para acesso às vagas remanescentes do segundo módulo para cursos técnicos e à segunda série do Ensino Médio; e para os cursos de Especialização”, diz a nota oficial divulgada pelo Governo do Estado de São Paulo.

Vale lembrar que na próxima quinta-feira, dia 23, divulgação dos convocados da segunda lista, nas respectivas Etecs, e matrícula. Caso as vagas ainda não sejam totalmente preenchidas após a segunda chamada, outra lista deverá ser divulgada na Etec. Cabe ao próprio candidato interessado comparecer na unidade em que pretende estudar para acompanhar a convocação.

Toda a documentação necessária para efetivar a matrícula pode ser conferida no site oficial do vestibulinho, o https://www.vestibulinhoetec.com.br/home/. Outras informações ainda podem ser consultadas ligando diretamente na unidade catanduvense da Etec pelo telefone (17) 3522-2408.

Da Reportagem Local