Matrículas Abertas Para o (CEL) da EE Barão do Rio Branco

As matrículas para os cursos de idiomas (inglês, espanhol, italiano, francês e mandarim) do Centro de Estudos de Línguas (CEL) da EE Barão do Rio Branco para o 1º semestre de 2020 estão disponíveis aos alunos matriculados nas Unidades Escolares jurisdicionadas à Diretoria de Ensino de Catanduva. O intuito desta iniciativa é expandir esse espaço de enriquecimento curricular aos nossos alunos.

Os cursos destinam-se a atender alunos devidamente matriculados e frequentando regularmente um dos seguintes cursos: I – de Ensino Fundamental, a partir do 7º ano, ou de Ensino Médio, na rede pública estadual; II – da Educação de Jovens e Adultos – EJA, nos anos finais do Ensino Fundamental ou no Ensino Médio, na rede pública estadual; III – de Ensino Fundamental, a partir do 7º ano, em escola de prefeitura (apenas à EMEF Profa. Regina Tereza Aparecida Savazzi, do município de Elisiário/SP); IV – de Ensino Médio, no Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. O CEL é um espaço de enriquecimento curricular que visa assegurar aos alunos da educação básica oportunidade de desenvolvimento, ampliação e aprimoramento de novas formas de expressão linguística nos seguintes idiomas: espanhol, italiano, francês, inglês e mandarim.

O que precisa levar para inscrições: uma foto 3×4, declaração de escolaridade, copia do RG, assinatura do responsável.

Para o agendamento das visitas, ou sanar dúvidas a escola deve entrar em contato pelo telefone (17) 3522-2390 da escola EE Barão do Rio Branco, pelo e-mail e026670a@educacao.sp.gov.br, ou com a Professora Coordenadora Regiceli Bento de Almeida pelo celular (17) 98141-0673 ou pelo e-mail: regiceli.7@hotmail.com.

Ariane Pio

Da Reportagem Local