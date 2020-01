Materiais Infectantes São Encontrados em Caçamba de Lixo Orgânico

Cerca de 3 quilos de materiais hospitalares como seringas, agulhas, coletores de amostra de sangue e ampolas de medicamentos, alguns deles usados, foram encontrados dentro de uma caçamba de lixo orgânico utilizada por comerciantes do Mercado Municipal João Crippa, o Mercadão, na manhã de ontem. Um coletor de recicláveis se feriu com uma agulha descartada irregularmente.

De acordo com a prefeitura de Catanduva, equipes da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura fizeram a coleta do saco plástico contendo seringas, agulhas, coletores de amostra de sangue e ampolas de medicamentos vazias. Ainda segundo a assessoria, o material será descartado conforme as legislações vigentes.

Enquanto isso, a Patrulha Ambiental e a Vigilância Sanitária estão realizando ações com intuito de descobrir o autor do descarte, para aplicação das sanções previstas em lei. “Não há nenhuma informação sobre isso, até o momento”, informou por meio de nota. Quanto ao homem que se envolveu no acidente, ele foi atendido no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) e submetido a testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite B e C. Em seguida, encaminhado ao serviço de referência, no Hospital Emílio Carlos, para iniciar o tratamento preventivo à infecção.

A SAEC (Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva) mantém o container nas proximidades do Mercado Municipal exclusivamente para descarte de resíduos domiciliares. A coleta do volume ocorre todos os dias, no período noturno.

Karla Konda

Editora Chefe