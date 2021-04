Materiais do Novo Sistema de Ensino já Estão Disponíveis na Rede Municipal de Itajobi

A Diretoria Municipal de Educação e Cultura (DMEC), juntamente com o Governo Municipal, apresenta o Novo Sistema de Ensino que será utilizado na Rede Municipal de Educação. A adesão tem como finalidade atender às expectativas dos profissionais da educação e as comunidades escolares fortalecendo o compromisso com os resultados educacionais, em sintonia com a melhoria constante da aprendizagem dos nossos estudantes.

Itajobi contará com Sistema de Ensino desde as crianças muito pequenas (três meses) até o 9°ano do Ensino Fundamental- Anos Finais. Também foi contratada a ‘Coleção Um Giro pela Aprendizagem’, que estimula o aluno avançar na aprendizagem e que oferece ao professor meios para intervir, alçando alunos com baixo desempenho a níveis mais altos, bem como atendendo àqueles com níveis já altos na busca de avanços ainda maiores. O compromisso do governo municipal é garantir uma educação sólida com ensino de qualidade, excelência e equidade.

Ariane Pio

Da Reportagem Local