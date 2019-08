Marmitas Saudáveis São Opções Para Quem Trabalha

Correria do dia-a-dia e muito trabalho não são desculpas para nos rendermos aos alimentos prontos. Mesmo com uma infinidade de atrativos como os fast foods e a grande oferta de alimentos que prometem preparo fácil e rápido, é possível optar por alimentos de verdade, nutritivos e igualmente fáceis de encontrar e preparar.

Uma boa opção para fugir dessas tentações, economizar e se alimentar melhor são as marmitas. Mas não basta apenas cozinhar e guardar, é preciso planejar a semana e saber aproveitar os alimentos, conseguindo assim até prevenir algumas doenças.

Dê preferência para alimentos frescos, da estação e para os alimentos comprados nas feiras locais. Uma boa opção para ajudar na compra é Guia de Alimentos Regionais, produzido pelo Ministério da Saúde, que traz informações de como comer e preparar a refeição, uma lista de possíveis substituições para as preparações desenvolvidas, ressaltando a diversidade cultural brasileira. Os legumes e as verduras devem ser cozidos por menos tempo do que o habitual, pois alguns alimentos podem amaciar quando congelados. Na preparação das carnes, faça-as sempre assadas ou grelhadas. Além de a fritura não ser saudável, não é bom congelar. Use menos tempero e sal antes do congelamento para que durante o processo de descongelamento e preparação, o tempero fique fresco. Depois de cozinhar, a preparação deve ser resfriada rapidamente. Mergulhe a panela sem tampa em água com gelo para interromper o cozimento e conservar bem os alimentos.

O mais importante no processo de congelamento é: quanto mais rápido o alimento for resfriado, melhor, pois ficará menos tempo em temperatura que favoreça o crescimento de microorganismos. A sugestão é colocar o alimento em recipientes mais rasos, aumentando a área de resfriamento e com isso acelerando o processo. Colocar a panela em recipiente com água gelada ajuda a reduzir a temperatura de forma mais rápida também. Deixe sair o vapor, cubra o alimento e coloque-o para resfriar em geladeira ou diretamente no freezer.

Ao levar sua comida para o freezer, lave bem os recipientes, verifique se está bem fechado. Use pote, de preferência, transparentes. Fique atento para os prazos de validade. Lembrando que a temperatura do congelador (que fica na parte de cima da geladeira) é inferior ao do freezer, fazendo com que o tempo de armazenamento também diminua.

