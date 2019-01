Marketing em Serviços Farmacêuticos é Tema de Encontro

Marketing em Serviços Farmacêuticos é o tema do 3º Encontro Farmacêutico de Catanduva e Região. O evento é promovido pela Fundação Padre Albino (FPA), por meio da Unifipa, Hospital Emílio Carlos (HEC) e Hospital Padre Albino (HPA). O evento será no dia 18 de janeiro, às 18h30, no Anfiteatro Padre Albino. A atividade será em comemoração ao Dia do Farmacêutico, celebrado em janeiro.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por meio do endereço eletrônico www.unifipa.com.br/encontrofarmaceutico. As vagas são limitadas. A conferência é voltada para farmacêuticos e acadêmicos em Farmácia. O tema será desenvolvido pela mestre em planejamento estratégico de marketing Tatiana Pereira, farmacêutica.

A programação tem início com o credenciamento e Welcome Coffe, após palestra e mesa redonda. Os participantes receberão certificados. O encontro tem apoio do Padre Albino Saúde (PAS), Bayer, Eurofarma, Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo (CRF-SP) e Prefeitura Municipal de Catanduva.

A Unifipa informa ainda que começou ontem (2), o período de rematrículas para os cursos de administração, agronomia, biomedicina, direito, educação física (bacharelado e licenciatura), enfermagem e pedagogia. As inscrições vão até o dia 18 de janeiro, nas secretarias dos respectivos cursos. O horário de atendimento é das 8 às 21 horas, no campus sede e das 13 às 21 horas, no campus São Francisco, de segunda a sexta-feira.

“A rematrícula é obrigatória, inclusive, para alunos com Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) e bolsas de estudo. Na rematrícula, o aluno pagará a primeira mensalidade de 2019, referente ao semestre ou ano do curso”, informa a Unifipa.

Karla Sibro

Da Reportagem Local