Maritacas Fazem Ninhos Em Área Central De Catanduva

Nessa época do ano já ficou comum encontrar maritacas nos centros urbanos, isso porque não tendo tanta mata a ave procura alimento em locais como a cidade e, em procura de alimento, acabam fazendo ninho para procriação.

A população tem visto esses visitantes próximos aos coqueiros da Caixa Econômica Federal e encantam como seu voo e a gritaria deles causa admiração da beleza do pássaro.

O biólogo Kênio Suliani da Costa explicou que os picitaciformes são da família Psitacídeos do gênero Pionus se reproduzem na primavera e no verão em sua maioria. As aves estão migrando para os centros urbanos porque o seu habitat está sendo destruído há décadas. Essa espécie de ave se alimenta das frutas dos coqueiros que existem ali na calçada da caixa econômica Federal. “Esse tipo de ave vive junto. Dormem juntas e andam juntas por toda parte. Maritaca é um termo popular para se referir as diversas espécies de aves da família dos psitacídeos. Dependendo da região, as maritacas são assim denominadas para as aves de médio porte, menores que os papagaios”, contou Kênio.

Entre os meses de agosto a janeiro, ocorre o período de reprodução das maritacas e elas utilizam os ninhos para proteger seus filhos, até que eles adquiram as condições necessárias para deixá-los. Sendo assim, o biólogo orienta a população que, caso sejam encontrados ovos ou crias, e não estejam causando danos às instalações, aguardem sua saída por conta própria, uma vez que a retirada antecipada pode ocasionar a morte dos filhotes, o que constitui crime.

Ariane Pio

Da Reportagem Local