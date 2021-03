Março Azul-Marinho: Mês de Conscientização do Câncer Colorretal Sobre o Risco da Doença

A Fundação Padre Albino lançou campanha alusiva ao Março Azul-Marinho: mês mundial de conscientização do câncer colorretal para orientar a população sobre prevenção, riscos e tratamento.

De acordo com o cirurgião oncologista do Hospital de Câncer de Catanduva, Ugo Vicente, a maior incidência é entre pessoas acima de 50 anos e a partir de 45 em caso de histórico familiar. “Os fatores de risco implicam na alimentação pobre em fibras com pouca ingestão de frutas e verduras, no excesso de carne vermelha processada, tabagismo e caso na família”, afirmou.

Como todos os cânceres, o diagnóstico precoce do colorretal é parte importante para a cura. Identificando os sintomas, procure médico oncologista para orientação. “Alteração no hábito intestinal, mudança no aspecto e sangue nas fezes são sintomas da doença. Em casos mais avançados há a dificuldade para evacuar, perda de peso e distensão abdominal”, explica o oncologista. Após diagnóstico com a colonoscopia devem ser realizados exames para estadiamento da doença e definição do tratamento que, dependendo da localização do tumor (reto ou intestino grosso), pode ser tratado com cirurgia, quimioterapia e/ou radioterapia.

A campanha Março Azul-Marinho da Fundação Padre Albino integra os hospitais Padre Albino, Emílio Carlos e Hospital de Câncer de Catanduva.

Ariane Pio

Da Reportagem Local