Março Amarelo: Mês Dedicado à Conscientização Sobre Doenças Renais Nos Pets

“Amarelar é amar”. O Março Amarelo é o mês de conscientização dos tutores de pets sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce de doenças renais crônicas, especialmente de gatos e cães.

Segundo a médica veterinária, Melissa Bueno, não existe uma regra sobre a idade que a doença possa aparecer nos pets, além disso, não há predisposição de raça. “Os sinais clínicos, geralmente, aparecem quando a doença já está em estágio mais avançado, quando os rins estão com quase toda a capacidade de funcionamento comprometida. Isso porque, antes desse estágio, os sintomas não são visíveis clinicamente, somente através de exames de sangue ou de imagem. Por isso, os tutores precisam estar atentos a qualquer mudança de comportamento de seu pet e, principalmente, adotar uma rotina de consultas e exames preventivos”, destaca Melissa.

A adoção de hábitos saudáveis é muito importante para prevenir as doenças renais. A orientação é deixar água limpa e fresca à disposição do animal e sempre que possível estimular a prática de atividades físicas e brincadeiras. Oferecer uma dieta rica e balanceada, com rações super premium específicas para a idade e o porte do animal também é recomendado.

De acordo com Melissa, há situações em que a perda ou comprometimento da função renal é temporária, classificada como Insuficiência Renal Aguda (IRA), passível de ser tratada e combatida. Entretanto, nos casos de Doença Renal Crônica (DRC) não há cura.

“Os casos de doenças renais e do trato urinário são recorrentes na clínica. Com os rins comprometidos, o organismo não consegue exercer suas funções fisiológicas essenciais, como prevenir a perda excessiva de água, manutenção do equilíbrio do ácido básico e excretar compostos nitrogenados resultantes do metabolismo. O paciente com problema renal tende à desidratação e ao acúmulo no sangue de ácidos e de substâncias que deveriam ser eliminadas na urina, como a ureia e a creatinina”, salienta a médica veterinária.

Tratamento integrativo e a normalidade

Doenças renais apresentam um prognóstico pouco favorável ao paciente. Por isso, o uso de terapias integrativas tem feito com que cães e gatos voltem à vida normal mesmo com alterações nos rins.

Geralmente, o protocolo de um paciente renal é extenso, composto por diferentes terapias integrativas que se complementam ao longo do tratamento. Podem ser usadas: Ozonioterapia, Homeopatia, Física Quântica, Fitoterapia, Reiki, Constelação Familiar Veterinária, entre outros. “Sem o uso dessas terapias integrativas, o tempo de vida é menor e o paciente tem muitos sintomas, como vômitos, emagrecimento, perda de apetite, dor para urinar, filtragem incorreta das enzimas, resultando em exames alterados”, enumera Melissa. Com o uso das terapias integrativas, o paciente deixa de apresentar os sintomas e passa a ter qualidade de vida. Em processos agudos, o animal é curado e volta à vida normal. Em casos crônicos, o avanço da doença é bloqueado.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local