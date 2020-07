Maratona Da Escola Do Futuro Tem Inscrições Abertas Para Alunos Do Ensino Médio

O instituto da Transformação Digital – ITD lançará no dia 14 de julho, às 16h, a Maratona Da Escola Do Futuro, para alunos das escolas de ensino médio, e tem como objetivo implementar a Transformação Social e Inovação, no ambiente escolar.

Os alunos das escolas de ensino médio serão orientados a identificar oportunidades, formar equipes de trabalho, organizar e distribuir tarefas, cobrar cumprimento de prazos, elaborar projetos e preparar apresentações, no formato Pitch.

Assim irão entender todo o processo de criação de uma startup, moderna e disruptiva e que ele possa utilizar esses ensinamentos ao longo da sua vida, independente da opção profissional que escolher.

Estas atividades, totalmente online, serão coordenadas pela equipe de especialistas do ITD, acompanhadas pela direção das escolas, bem como dos coordenadores e professores, com a supervisão das secretarias municipais e estaduais de Educação.

Os mentores voluntários, com larga experiência em educação e nos novos modelos de negócios, irão auxiliar as equipes, no entendimento das tarefas da Maratona.

A sociedade hoje exige uma nova escola e, de modo geral, as escolas que conhecemos e seus gestores também buscam por mudanças que atualizem seus ambientes e a forma com que interagem com a formação de seus estudantes.

Para contribuir com a solução para este problema, o ITD desenvolveu o projeto MARATONA DA ESCOLA DO FUTURO que terá etapas municipais, regionais, estaduais e a grande final, reunindo as equipes vencedoras dos 27 estados brasileiros.

Inscrições gratuitas podem ser feitas pelo link :https://www.institutodatransformacao.com.br/as-transformacoes/noticias/apresentacao-da-maratona-da-escola-do-futuro.

